Exército israelense mata palestino suspeito de ter cometido ataque com carro

O Exército israelense matou, neste sábado (30), na Cisjordânia, um palestino que, segundo Israel, cometeu um ataque com um carro contra um posto militar no sul do território palestino ocupado.

As Forças de Defesa de Israel indicaram que “neutralizaram” o motorista que investiu com seu veículo contra um posto militar perto do campo de refugiados de Fawward, ao sul de Hebron.

Um jornalista da AFP viu as forças israelenses cercando o automóvel com soldados e veículos militares posicionados na área.

O Ministério da Saúde da Autoridade Palestina, que governa a Cisjordânia, confirmou que o motorista abatido se chamava Mohamed Masalmeh e que soldados israelenses o mataram com disparos na entrada do acampamento.

Outra pessoa ficou levemente ferida, segundo a emissora pública israelense Kan.

Na sexta-feira, o Exército israelense já tinha matado outro palestino suspeito de comete um ataque com um veículo nessa mesma área, entre a localidade palestina de Hebron e o assentamento israelense de Oteniel.

Quatro pessoas ficaram feridas nesse ataque, segundo o serviço de emergência israelense.

A Cisjordânia enfrenta um aumento da violência desde janeiro de 2023, e que se acentuou após o início da guerra em Gaza.

Desde 7 de outubro, dia em que o Hamas realizou um ataque sem precedentes contra o sul de Israel, que desembocou no conflito atual, pelo menos 317 palestinos morreram na Cisjordânia pelas mãos de soldados e colonos israelenses.

