Exército israelense abate 20 drones iranianos a caminho do país

O Exército de Israel informou o abatimento de 20 drones a caminho do país neste domingo.

Isso ocorre após ter relatado o ataque a 80 alvos no Irã durante a noite, que incluiriam as sedes do Ministério da Defesa e da Organização de Inovação e Pesquisa em Defesa, que supostamente supervisiona o programa de desenvolvimento de armas nucleares do Irã, além de lançadores de mísseis, depósitos e locais de combustível de uso dual, disse o Exército.

Na rede social X, o Ministério do Bem Estar de Israel diz que 742 pessoas ficaram desabrigadas devido a ataques iranianos. Algumas delas foram encaminhadas para hotéis.