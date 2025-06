O que os eleitores de Lula de 2022 pensam hoje sobre a gestão do presidente, segundo Datafolha

ANGELA BOLDRINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Com a popularidade em baixa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda encontra apoio naqueles que o elegeram em 2022, mostra pesquisa Datafolha realizada nesta semana.

Entre os brasileiros que declaram ter votado em Lula em 2022, a avaliação de seu governo como ótimo ou bom é de 56%, contra 28% da amostra geral. Neste seguimento, só 8% classificam a gestão como ruim ou péssima, contra 40% do total.

O Datafolha entrevistou 2.004 pessoas em 136 cidades na terça (10) e quarta (11). A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

O resultado se inverte entre os eleitores declarados de Jair Bolsonaro (PL) em 2022. Neste grupo, a avaliação de Lula como ótimo ou bom cai para 5%, com 74% afirmando que o governo atual é ruim ou péssimo.

Entre os eleitores de Lula, 84% aprovam o trabalho do petista como presidente –contra 46% na amostra total. Eles também se mantêm ao lado do presidente na comparação de suas políticas em relação ao antecessor, Bolsonaro.

O grupo classifica as ações de Lula como melhor que as de Bolsonaro em todos os campos avaliados: educação (75%), combate à pobreza (74%), geração de empregos (74%), habitação e moradia (73%), saúde (70%), meio ambiente (68%). As áreas em que o presidente performa pior entre seu eleitorado de 2022, embora ainda mantenha maioria, são o de combate à inflação (58%) e segurança pública (57%).

Os apoiadores de Lula em 2022 dizem ainda que as ações da primeira-dama, Janja, não afetam o governo (51%), enquanto mantêm a menor taxa de desaprovação em relação a ela, com apenas 14% dizendo que mais atrapalha do que ajuda.

A ampla aprovação que o governo Lula dispõe entre os que escolheram o presidente em 2022, entretanto, não parece se traduzir em amplo otimismo sobre o país. São 47% os eleitores do petista otimistas com o Brasil, ante 36% pessimistas e 18% hesitantes.