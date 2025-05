Ex-assessor de Trump provoca Moraes após decisões dos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O empresário Jason Miller, ex-assessor de Donald Trump, citou o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em uma publicação nas redes sociais horas após o governo dos Estados Unidos anunciar sanções que podem atingir o ministro.



“Olá, Alexandre”, escreveu Miller em seu perfil no X. A publicação é acompanhada da seguinte legenda: “Compartilhe isto [postagem do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, sobre as restrições] com alguém que imediatamente venha à sua mente quando você ler isto. Ok, eu começo…Olá @Alexandre!”.



Os EUA anunciaram nesta quarta-feira (28) que vão negar visto a estrangeiros que “censurem” americanos. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, não mencionou publicamente o nome de nenhuma autoridade estrangeira que seria afetada pela medida.

Mas ele sugeriu a parlamentares na semana passada que planejava uma ação contra Moraes.



Miller chegou a ser interrogado em uma de suas viagens ao Brasil, por ordens de Moraes.

Ele foi ouvido pela Polícia Federal em setembro de 2021, quando estava em Brasília para promover sua rede social, a GETTR. O site propõe abrigar os principais representantes da direita global e se autodenomina livre de qualquer forma de moderação por conteúdo falso ou incitação de violência.



Na época, o norte-americano afirmou ter se surpreendido ao ser levado para uma “conversa” na saída do Brasil. Em sua conta de Instagram, Miller disse que sua comitiva foi inquirida durante três horas. Ele foi conduzido à sala da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Brasília, em 7 de setembro, para ser ouvido no âmbito do inquérito das fake news, sob relatoria de Moraes, e que tem Bolsonaro como investigado.



Ele é um dos aliados políticos mais antigos de Trump. Miller se juntou ao republicano em sua primeira campanha, em 2016. Em 2024, Miller deixou o cargo de CEO do Gettr, rede social voltada para o público de direita, para atuar como conselheiro na terceira campanha presidencial de Trump.



Essa não é a primeira vez que ele cita Moraes na rede social. Em abril deste ano, o aliado de Trump classificou Moraes como uma “ameaça à democracia”.” O ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, é a maior ameaça à democracia no Hemisfério Ocidental, e ele acha isso engraçado”, afirmou, repercutindo um trecho da entrevista de Moraes à revista americana The New Yorker .