Bancos mantêm IOF reduzido e oferecem cashback a clientes após governo aumentar imposto

PAULO RICARDO MARTINS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Após o governo Lula elevar a cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para operações internacionais, algumas instituições financeiras passaram a oferecer cashback e congelamento de spread cambial (diferença entre a cotação oficial da moeda estrangeira e o valor efetivamente cobrado por bancos na conversão de moeda) como forma de driblar os efeitos da medida e manter a alíquota reduzida para clientes.



A plataforma de investimentos Avenue lançou uma campanha que permite aos investidores dolarizar recursos com IOF congelado em 0,38% para a conta de investimentos, em vez da alíquota de 1,1% definida recentemente pelo governo.



O benefício vale, somente, para depósitos em dólar realizados de 26 a 30 de maio. O reembolso é limitado em até US$ 100 (cerca de R$ 570 na cotação atual) por CPF, e o valor será devolvido diretamente na conta de investimentos até 13 de junho, de acordo com a Avenue.



O Banco do Brasil disse à reportagem que clientes com cartões Ourocard nas modalidades Visa Infinite, Mastercard Black, Elo Nanquim, Elo Nanquim Diners Club, Infinite Smiles e Altus ganham redução na alíquota de IOF para 1,1% em compras internacionais a crédito.

O benefício foi adotado em março de 2024 e está mantido, segundo o banco.



Os usuários Ourocard dessas modalidades pagam a alíquota reduzida de IOF, e a parcela restante do tributo é arcada pelo próprio Banco do Brasil.



O BTG Pactual informou a clientes que vai manter um IOF de 0,38% entre 26 e 30 de maio para remessas destinadas a contas internacionais de investimentos. Conforme decreto do governo, o IOF para essa modalidade subiu de 0,38% para 1,1%. A alíquota restante (0,72%) será devolvida ao cliente por meio de cashback.



Em seu site, o BTG diz também que clientes que possuem cartão BTG Pactual com IOF Especial pagam alíquota de apenas 1,1% em compras internacionais com cartão de crédito, em vez do tributo de 3,5% agora previsto pelo governo. Ou seja, há um cashback de 2,4%.



O Porto Bank, do Grupo Porto, afirma que mantém uma iniciativa em vigor desde abril que zerou o IOF para compras internacionais no cartão de crédito. De acordo com o banco, os clientes recebem automaticamente o valor de volta na fatura, via cashback.



O benefício é válido para todos os cartões de crédito Porto Bank pessoa física e pode ser utilizado em qualquer compra feita no exterior, em lojas físicas ou online.



“Mesmo com as mudanças recém-anunciadas e com outras instituições oferecendo descontos parciais ou isenção limitada, o Porto Bank segue sendo o único a garantir IOF zero, ou seja, a devolução de 100% do valor na fatura do cliente. Essa medida pioneira visa beneficiar os clientes com economia significativa em suas compras no exterior”, diz em nota o Porto Bank.



O Mercado Pago, por sua vez, decidiu zerar o spread cambial (diferença entre a cotação oficial da moeda estrangeira e o valor efetivamente cobrado por bancos na conversão de moeda) nas compras internacionais no cartão de crédito da empresa. Segundo o banco digital, a decisão visa garantir mais economia e vantagens aos clientes após o aumento do IOF.



O banco oferece também um benefício adicional de cashback de 0,6% para assinantes Meli+ que realizam compras no cartão de crédito dentro e fora do país.



O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na semana passada que iria elevar o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para aumentar a arrecadação e ajudar no cumprimento das metas fiscais. A Receita Federal prevê uma arrecadação de R$ 20,5 bilhões em 2025 e R$ 40,1 bilhões em 2026.



Instituição – Tarifas praticadas

Avenue – 0,38% para depósitos em dólar realizados de 26 a 30 de maio; reembolso limitado a US$ 100 por CPF

Banco do Brasil – 1,1% em compras internacionais a crédito

BTG Pactual – 0,38% entre 26 e 30 de maio para remessas destinadas a contas internacionais de investimentos; 1,1% para compras internacionais com cartão de crédito

Porto Bank – IOF zero para compras internacionais com cartão de crédito

Mercado Pago – Spread cambial zerado e cashback de 0,6% para compras no cartão de crédito fora do país