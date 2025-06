EUA valida acordo com China sobre terras raras, diz Casa Branca

A Casa Branca informou nesta quinta-feira (26) sobre avanços no comércio com a China depois que um alto funcionário informou que ambas as partes haviam ratificado um acordo que inclui a aceleração dos envios de terras raras aos Estados Unidos.

O presidente americano Donald Trump declarou em um evento que Washington tinha acabado “de firmar” um acordo comercial com a China, sem proporcionar mais detalhes.

Um funcionário da Casa Branca declarou posteriormente à AFP que os Estados Unidos e a China haviam validado o acordo alcançado durante negociações prévias entre ambos os países.

Ao ser questionado sobre a breve declaração de Trump, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, se referiu na Bloomberg TV a negociações que ocorreram em Londres, afirmando que o marco geral do acordo, que requeria uma aprovação no mais alto nível, já estava “firmado e selado”.

Em meados de junho, Washington e Pequim acordaram na capital britânica um “marco geral” para resolver suas disputas comerciais, deixando nas mãos de seus respectivos presidentes sua ratificação.

Essas negociações ocorreram após conversas iniciais celebradas em maio em Genebra, na Suíça, e que levaram a um acordo temporário para reduzir as tarifas alfandegárias que ambos os países impuseram entre si.

As terras raras chinesas foram um tema-chave nas negociações em Londres, nas quais os Estados Unidos buscavam restabelecer o ritmo dos envios desses minerais estratégicos, que a Casa Blanca considera atualmente muito baixo.

As terras raras são cruciais para a fabricação de baterias elétricas, turbinas eólicas e sistemas de defesa (mísseis, radares, satélites).

Pequim, por sua vez, esperava que Washington reconsiderasse alguns controles à exportação de produtos americanos, em particular os tecnológicos, para a China.

© Agence France-Presse