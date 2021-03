EUA: secretário de segurança interna promete reforma no sistema de imigração

Mayorkas citou mudanças nos cuidados a crianças imigrantes na fronteira com o México, que vinham sendo separadas dos pais

O secretário de segurança interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, prometeu nesta segunda-feira, 1º, implementar uma extensa reforma no sistema de imigração do país com objetivo de substituir o que ele classificou de “crueldade” da gestão do ex-presidente americano Donald Trump. “Vai demorar algum tempo para reconstruir o sistema do zero”, afirmou, em entrevista coletiva na Casa Branca.

Entre as prioridades da Casa Branca, Mayorkas citou mudanças nos cuidados a crianças imigrantes na fronteira com o México, que vinham sendo separadas dos pais. O secretário explicou que o governo não vai mais deportá-las diretamente e oferecerá a opção de que elas sejam reunidas a suas famílias nos EUA ou nos países de origem. O departamento também vai criar uma força-tarefa para trabalhar na reunião das crianças com os pais.

Mayorkas refutou a ideia que há uma crise de imigração na fronteira ao Sul. “O que estamos vendo na fronteira é o resultado imediato do desmantelamento do sistema”, disse.

Estadão conteúdo