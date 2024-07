EUA registram 4º caso humano de gripe aviária ligado a epidemia em bovinos

Uma quarta pessoa, desta vez no estado central do Colorado, se contagiou com a gripe aviária nos Estado Unidos, um caso relacionado com uma epidemia do vírus que se propaga no gado bovino, anunciaram autoridades sanitárias nesta quarta-feira (3).

No entanto, o risco para a população dos Estados Unidos segue sendo “baixo”, de acordo com os Centros de Prevenção e Controle de Doenças (CDC).

Como em casos anteriores, a pessoa contaminada trabalha em uma fazenda e, portanto, foi exposta a vacas infectadas, informaram os CDC em um comunicado.

O indivíduo apresentou apenas sintomas nos olhos, recebeu medicação antiviral e se recuperou desde então.

Em 1º de abril, foi anunciada a primeira infecção no estado do Texas, no sul do país. Na época, foi o primeiro caso conhecido mundialmente de gripe aviária em um ser humano transmitida por uma vaca.

Outros dois casos foram relatados posteriormente no estado de Michigan, ao norte do país.

Diversos rebanhos bovinos estão infectados em vários estados dos Estados Unidos, uma epidemia detectada pela primeira vez em março.

Os especialistas estão preocupados com o crescente número de mamíferos infectados pela doença, embora os casos humanos continuem sendo raros. Eles temem que os altos níveis de circulação possam facilitar a mutação do vírus, permitindo que ele passe de transmissível de um ser humano para outro.

Os CDC reiteraram seu pedido de cautela para os trabalhadores que tenham contato com vacas infectadas.

© Agence France-Presse