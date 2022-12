EUA rechaçam ‘ato inconstitucional’ de presidente do Peru contra Congresso

O pronunciamento do líder esquerdista fez com que a oposição e mesmo a vice-presidente denunciasse o que chamam de golpe de Estado

A embaixadora dos Estados Unidos no Peru, Lisa Kenna, criticou a decisão do presidente Pedro Castillo de mandar dissolver o Congresso e antecipar eleições. O pronunciamento do líder esquerdista disparou uma crise política aguda no país, com a oposição e mesmo a vice-presidente denunciando o que chamam de golpe de Estado.

“Os Estados Unidos rechaçam categoricamente qualquer ato extraconstitucional do presidente Castillo para impedir que o Congresso cumpra com seu mandato”, escreveu a diplomata no Twitter.

“Os EUA instam enfaticamente o presidente a reverter sua intenção de fechar o Parlamento e a permitir que as instituições democráticas funcionem de acordo com a Constituição. Pedimos à população peruana que mantenha a calma durante esse tempo incerto.”

Em comunicado, a diplomacia da Costa Rica também já disse “lamentar a decisão” de Castillo, pedindo que a ordem legal seja restaurada imediatamente, com respeito às garantias civis.