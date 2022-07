EUA promete US$ 1,18 bilhão para aliviar fome na África e pede adesão de outros países

Power expressou preocupação de que a guerra e as mudanças climáticas estão exacerbando a fome no mundo

A chefe de ajuda externa dos Estados Unidos, Samantha Power, prometeu nesta segunda-feira (18) US$ 1,18 bilhão de apoio para aliviar a fome no Chifre da África e instou outros países, incluindo a China, a fazer mais para combater uma crise alimentar agravada pela invasão russa da Ucrânia.

Power expressou preocupação de que a guerra e as mudanças climáticas estão exacerbando a fome no mundo, logo após a pandemia apagar uma década de progresso.

“Hoje estamos enfrentando algo ainda mais devastador, pois não apenas dezenas de milhões de pessoas enfrentam uma fome tão severa, mas muitas delas correm o risco de passar fome”, analisou no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

Power, chefe da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), disse que a situação é especialmente terrível na Somália, Etiópia e Quênia, o chamado Chifre da África, que deve sofrer sua quinta seca consecutiva no final deste ano.

Ao anunciar uma visita ao Chifre da África neste fim de semana, Power disse que pelo menos 1.103 crianças morreram pela fome e outras sete milhões estão gravemente desnutridas.

Os US$ 1,18 bilhão em ajuda dos EUA incluiriam alimentos de emergência, em particular sorgo, um grão usado localmente mais prontamente disponível do que o trigo, bem como um suplemento à base de amendoim para crianças desnutridas e serviços veterinários para animais moribundos, detalhou Power.

“Agora precisamos que outros façam mais, antes que a fome cresça, antes que milhões de crianças se encontrem no fio da navalha”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os preços mundiais dos alimentos dispararam devido à guerra na Ucrânia, um grande exportador de trigo.

Power criticou as políticas “sinistras” da Rússia, mas também culpou a China, vista pelos EUA como um concorrente global, por suas restrições comerciais de fertilizantes e “armazenamento” de grãos.

Também emitiu uma crítica tácita à Índia, que Washington vê como um aliado emergente, mas que se recusou a rejeitar sua parceira histórica, a Rússia, e também impôs uma proibição à exportação de trigo.

Em vez disso, Power elogiou a Indonésia por suspender as restrições ao óleo de palma e encorajou “outras nações a tomarem medidas semelhantes”. “Os países que ficaram de fora desta guerra não devem ficar de fora desta crise alimentar global”, concluiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

© Agence France-Presse