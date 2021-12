EUA passa a exigir teste realizado um dia antes de embarque

Além da necessidade do teste, o país ainda pede aqueles que não são cidadãos ou imigrantes a imunização completa contra o vírus

Os Estados Unidos, a partir de 2h01 (horário de Brasília) do dia 6 de dezembro de 2021, passará obrigar a apresentação do teste viral de covid-19 negativo realizado até um dia antes do embarque. Outra alternativa é a apresentação de documentos que comprovem a recuperação da infecção pelo vírus nos 90 dias anteriores. Anteriormente, o exame exigido podia ter prazo de até três dias antes do embarque.

Além da necessidade do teste, o país ainda pede aqueles que não são cidadãos ou imigrantes a imunização completa contra o vírus, ou seja, a vacinação com as duas doses das vacinas ou com a de dose única. O EUA ainda pede a apresentação do comprovante antes do embarque.

Ômicron

As novas medidas ocorrem em meio a tensão em relação a nova variante: a ômicron. Ainda passando pelos primeiros testes, a cepa sul-africana tem deixa os países em alerta com a possibilidade de ser mais transmissível.

Ainda assim, a cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya Swaminathan, tranquilizou alguns, pedindo para que a população não entre em pânico. “Até que ponto devemos ficar preocupados? Precisamos estar preparados e cautelosos, não entrar em pânico, porque estamos em uma situação diferente de um ano atrás”, afirmou a especialista.

Mesmo com a potencial transmissibilidade, a OMS informou que, até o momento, não existem óbitos registrados relacionados à variante. “Não vi nenhuma informação sobre mortes vinculadas com ômicron”, afirmou Christian Lindmeie, porta-voz da organização.

Lindmeie, ainda assim, reconheceu ser muito cedo para tirar conclusões sobre os dados e que muitos países tiveram um aumento de casos. “Com certeza teremos mais casos, mais informações, e, tomara que não, possivelmente falecidos”, finalizou.