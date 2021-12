PF apreende helicóptero com 200 kg de cocaína

Os policiais federais receberam informações sobre um helicóptero que fazia uma série de ações suspeitas em uma área de plantação de cana

Um helicóptero transportando cerca de 200 quilos de cocaína foi apreendido pela Polícia Federal em Assis, no interior de São Paulo, na última quinta-feira (02).

Os policiais federais receberam informações sobre um helicóptero que fazia uma série de pousos e decolagens suspeitos em uma área de plantação de cana.

Os agentes foram até o local e, com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar paulista, conseguiram abordar a aeronave para que pousasse. O piloto, no entanto, fez o pouso em uma área próxima, mas fugiu antes da chegada dos federais, abandonando o helicóptero, a droga e uma pistola calibre 9mm carregada.

A Polícia Militar que apoiou nas buscas, com o auxílio de cães, conseguiu prender o piloto que estava escondido em um matagal próximo.

As informações são da Agência Brasil