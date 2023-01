EUA interrompem voos no país após falha de sistema da agência de aviação

A extensão total dos atrasos não foi imediatamente conhecida e alguns voos decolaram, mas os atrasos foram distribuídos por várias companhias aéreas

Os Estados Unidos suspenderam voos em todos os aeroportos do país nesta quarta-feira, 11, após uma falha no sistema da Administração Federal de Aviação. A interrupção do tráfego aéreo, segundo o órgão, será mantida até às 11h (em Brasília).

A extensão total dos atrasos não foi imediatamente conhecida e alguns voos decolaram, mas os atrasos foram distribuídos por várias companhias aéreas. Mais de 1.100 voos dentro, dentro e fora dos Estados Unidos foram adiados e mais de 90 foram cancelados, de acordo com a FlightAware, uma empresa de rastreamento de voos.

A United Airlines disse em comunicado que atrasou temporariamente todos os voos domésticos e que emitiria uma atualização quando soubesse mais da FAA.

Nas redes sociais, passageiros nos Estados Unidos disseram que seus voos estavam atrasados, alguns relatando que pilotos ou representantes de companhias aéreas citaram o problema técnico da FAA.

Vários aeroportos, inclusive na Filadélfia; Tampa, Flórida; e Austin, Texas, aconselharam os passageiros a verificar com suas companhias aéreas as informações mais recentes.

Estadão Conteúdo