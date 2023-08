EUA: indiciado ao lado de Trump, advogado John Eastman se entrega à justiça

Eastman foi autuado no condado de Fulton, no estado de Missouri, EUA, e deverá ter uma acusação nas próximas semanas no caso

O advogado John Eastman, que foi indiciado na semana passada com o ex-presidente americano Donald Trump e mais 17 pessoas acusadas de tentar alterar o resultado das eleições americanas de 2020, se entregou às autoridades de justiça nesta terça-feira, 22. Eastman foi autuado no condado de Fulton, no estado de Missouri, EUA, e deverá ter uma acusação nas próximas semanas no caso. Com uma fiança acertada em US$ 200 mil, Trump disse nessa segunda-feira, 21, que planeja se entregar à justiça na quinta-feira, 24. Estadão Conteúdo