EUA: Hunter Biden diz que promotores negaram acordo judicial

A equipe jurídica de Hunter Biden disse no final do domingo, 13, que o Departamento de Justiça dos EUA decidiu “renegar o acordo judicial previamente acordado”, intensificando uma disputa que ameaça se tornar um fator na corrida presidencial de 2024, já que o presidente Joe Biden busca a reeleição.

Uma parte importante do acordo fracassado – o acordo de Hunter Biden para se inscrever em um programa de desvio para infratores de armas – deve permanecer, argumentaram os advogados. Os promotores concordaram em não prosseguir com uma acusação separada de porte de arma contra o jovem Biden, desde que ele permaneça livre de drogas e concorde em nunca mais possuir uma arma de fogo. Seus advogados disseram que ele pretende cumprir os termos do acordo e espera que os promotores façam o mesmo.

A juíza distrital dos EUA, Maryellen Noreika, deu aos promotores até o meio-dia de terça-feira para responder.

Os promotores divulgaram na sexta-feira que as negociações com o filho do presidente foram interrompidas e o procurador-geral Merrick Garland nomeou o procurador-geral de Delaware, David Weiss, como conselheiro especial para continuar a investigação e o processo relacionado aos negócios fiscais e comerciais de Hunter Biden. Um porta-voz de Weiss se recusou a comentar na segunda-feira.

Estadão Conteúdo