EUA: Helicóptero joga dinheiro e rosas do céu em homenagem a empresário morto

Aos 58 anos, o empresário norte-americano Darrell Thomas tinha o desejo de continuar a ajudar os moradores da cidade de Detroit, onde morava, nos Estados Unidos, mesmo após a sua morte.

Para isso, ele pediu que os seus dois filhos jogassem dinheiro de um helicóptero, na região onde ficava o seu lava-rápido, Showroom Shine Express. Thomas morreu no dia 15 de junho.

O jornal norte-americano Detroit Free Press afirmou que Darell e Jonte Thomas, filhos do empresário, jogaram US$ 5 mil (cerca de R$ 27 mil) e pétalas de rosas do alto de um helicóptero no cruzamento da Gratiot Avenue com a Conner Street na última sexta-feira, 27.

Um vídeo publicado nas redes sociais pela sobrinha de Thomas, Crystal Perry, mostra as notas e flores caindo do céu em meio aos carros.

Quem foi Darrell Thomas?

Além de empresário, Thomas também era piloto profissional de corridas licenciado pela National Hot Rod Association, ainda de acordo com o Detroit Free Press. Ele tinha dois filhos, cinco irmãs e netos.

“Você vai fazer muita falta”, comentou Crystal. A causa da morte não foi informada.

