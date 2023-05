EUA e Taiwan iniciam acordo de comércio, medida que deve irritar China

O anúncio foi feito, nesta quinta-feira, pelo Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês)

Os Estados Unidos chegaram a um acordo preliminar com Taiwan que visa aprofundar as relações comerciais com a ilha, em um movimento que deve atrair oposição firme da China. O anúncio foi feito, nesta quinta-feira, pelo Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês).

A primeira parte do pacto, intitulado “Iniciativa do Século 21”, abrange mecanismos de facilitação do comércio, práticas regulatórias, regulações de serviços, medidas anticorrupção e orientações para pequenas e médias empresas.

Assim que o acordo for assinado, os dois lados iniciarão negociações para outras áreas, entre elas agricultura, normas trabalhistas e padrões ambientais. “Esperamos continuar essas negociações e finalizar um acordo comercial robusto e de alto padrão que enfrente os desafios econômicos prementes do século 21”, disse a chefe do USTR, Katherine Tai.

Estadão Conteúdo