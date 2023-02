EUA derrubam suposto balão espião chinês

Os canais de TV Fox News e CNN reportaram a operação, depois que três aeroportos do sudeste americano foram temporariamente fechados

O Exército dos Estados Unidos derrubou neste sábado um balão chinês na costa leste do país, informou a imprensa americana, horas depois que o presidente Joe Biden prometeu se “ocupar” do suposto dispositivo de espionagem.

Os canais de TV Fox News e CNN reportaram a operação, depois que três aeroportos do sudeste americano foram temporariamente fechados em meio ao que a Administração Federal de Aviação chamou de “esforço de segurança nacional”.

EUA fecham três aeroportos em meio a polêmica por balões chineses

Dados sobre balões estratosféricos, uma alternativa para os aviões e satélites na pesquisa, observação meteorológica ou espionagem. – AFP / AFP

Três aeroportos dos Estados Unidos foram fechados neste sábado por motivo de segurança nacional, em meio à polêmica gerada por um suposto balão espião chinês, informaram autoridades.

As chegadas e partidas foram suspensas em três aeroportos dos estados da Carolina do Sul e do Norte, “para apoiar o Departamento de Defesa em um esforço de segurança nacional”, indicou à AFP a Administração Federal de Aviação (FAA).

