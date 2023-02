EUA: bancos tomam empréstimos sem garantias enquanto depósitos despencam

Os empréstimos no mercado de fed funds atingiram US$ 120 bilhões em 27 de janeiro, o maior total em um dia nos dados

A atividade nos fed funds – usados por bancos e credores apoiados pelo governo para trocar reservas de caixa estacionadas no Fed – disparou ao longo do ano passado, quando o banco central elevou as taxas de juros no ritmo mais rápido em décadas

Alguns bancos estão com dificuldades para tomar empréstimos, buscando melhorar sua liquidez e satisfazer os requisitos regulatórios, enquanto os clientes sacam dinheiro de contas de poupança em busca de produtos de maior rendimento.

A negociação de fed funds envolve um Federal Home Loan Bank (FHLB), que empresta dinheiro durante a noite para um banco comercial. As entidades patrocinadas pelo governo, projetadas para apoiar os empréstimos hipotecários durante a Grande Depressão, não podem ganhar juros deixando recursos no Fed como os bancos, então emprestam seu excesso de caixa aos bancos sem exigir títulos para garantir o empréstimo.

As identidades dos bancos envolvidos não são públicas. Tradicionalmente, a maioria dos tomadores de empréstimos é formada por bancos estrangeiros que procuram ganhar algum dinheiro extra tomando empréstimos baratos em fundos do Fed e, em seguida, deixando esse dinheiro no Fed para ganhar mais juros Agora, mais bancos dos EUA estão investindo, de acordo com o Bank of America, provavelmente porque esses empréstimos são vistos favoravelmente pelos reguladores.

Lances agressivos de um subconjunto de bancos comerciais elevou o custo das transações mais caras dos fed funds, mostram dados do Fed de Nova York. As taxas de empréstimo mais altas estão 0,15 ponto porcentual acima da meta do Fed – agora entre 4,5% e 4,75% – e mais de 0,3 ponto da mediana, ou a taxa efetiva dos fed funds.

A taxa dos fundos federais é a referência para os custos de empréstimos em toda a economia. As autoridades do Fed definiram uma faixa-alvo para a taxa a ser negociada, mas a negociação diária determina a taxa a cada dia. Se a liquidez secar substancialmente, a taxa pode subir, pressionando a capacidade dos bancos e empresas de financiar suas operações.

Os depósitos nos bancos dos EUA recuaram no nível mais rápido já registrado nos segundo e terceiro trimestres do ano passado, de acordo com dados mais recentes disponíveis da Federal Deposit Insurance, que remontam a 1984.

Estadão Conteúdo