Embaixador da UE no Brasil critica postura de Lula com países de esquerda

O embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybáñez, criticou neste domingo (5) a postura do presidente Lula (PT) em relação aos regimes da Venezuela, de Cuba e da Nicarágua.



Nas redes sociais, Ybáñez publicou o artigo de Demétrio Magnolli, no jornal Folha de S.Paulo, com o verso “O tempo passou na janela e só Carolina não viu”, de uma canção do Chico Buarque, citado também na crítica de Magnolli.



Segundo o colunista, Lula não aproveitou a “oportunidade de levantar a voz por eleições livres na Venezuela, uma abertura política em Cuba e o fim da selvagem repressão do regime de Ortega na Nicarágua”.



Três semanas após tomar posse, o presidente retomou sua política externa com países da América Latina. Ele visitou a Argentina e o Uruguai em janeiro. Logo no início de seu terceiro mandato, Lula anunciou o retorno do país à Celac (Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos).



O Itamaraty criou, inclusive, um departamento temporário para reinserir o Brasil na Celac. O país havia abandonado o grupo em 2019 por ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que se negou a participar de um grupo que Cuba e Venezuela também integravam.