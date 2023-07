Estúdios da Warner Bros. Discovery na Califórnia são atingidos por incêndio

O fogo foi apagado rapidamente pela equipe de bombeiros, e o departamento da cidade confirma a ocorrência do incêndio

Os estúdios da Warner Bros. em Burbank, nos Estados Unidos, sofreram um incêndio nesta sexta-feira, 30.

O incidente aconteceu em torno das 14h, no horário do estado da Califórnia, e não deixou feridos.



De acordo com a revista The Hollywood Reporter, trabalhadores no local ouviram o som de uma explosão no mesmo horário, e a área passou por uma queda de energia parcial no mesmo momento.



O veículo também afirma que o estúdio já classifica o evento como um acidente, sem haver ocorrência de qualquer ato deliberado contra a companhia e sua propriedade.



O fogo foi apagado rapidamente pela equipe de bombeiros, e o departamento da cidade confirma a ocorrência do incêndio. Não há maiores informações sobre o caso.



Nas redes sociais, usuários que moram em Burbank registraram o ocorrido. Fotos mostram que o incêndio gerou nuvens negras no dia então ensolarado da cidade, visíveis em toda a região.

Fonte: Folha de S. Paulo