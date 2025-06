Estados Unidos emitem alerta de segurança mundial

O Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu alerta de segurança mundial aconselhando cidadãos norte-americanos no exterior a terem mais cautela.

O alerta é motivado pelo conflito entre Israel e o Irã, que resultou em interrupções nas viagens e no fechamento temporário do espaço aéreo em todo o Oriente Médio. Além de estar no site do Departamento de Estado, o alerta pode ser lido nos sites das embaixadas dos EUA em todo o mundo.

“Há potencial para manifestações contra cidadãos e interesses americanos no exterior. O Departamento de Estado recomenda que cidadãos norte-americanos em todo o mundo tenham mais cautela”, diz o alerta de segurança mundial.

O comunicado oficial do governo dos EUA não faz referência aos ataques aéreos dos Estados Unidos a três instalações nucleares do país persa: Fordow, Natanz e Esfahan, no último sábado (21).

Aviso de Viagem

O texto recomenda ainda a leitura atenta do Aviso de Viagem.

Entre outras informações, o documento traz:

· a lista de sites de embaixadas, consulados, missões diplomáticas e escritórios dos EUA que prestam serviços consulares;

· dicas para a escolha de acomodações seguras e acessíveis para se hospedar na próxima viagem e para estadia;

· orientações de saúde no exterior sobre como obter ajuda para uma emergência médica, verificação da cobertura do seguro de saúde e sobre a necessidade de levar medicamentos prescritos;

O texto ainda explica o que Departamento de Estado pode e não pode fazer durante uma crise em outro país para garantir a segurança dos cidadãos norte-americanos no exterior.

Relembre

A ofensiva contra o Irã foi iniciada por Israel com bombardeiros a instalações militares, no último dia 13, por discordar do programa nuclear iraniano.

Na noite do último sábado (21), o conflito assumiu novas proporções e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou os bombardeios.

Nesta segunda-feira (23), a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) das Nações Unidas realiza reunião de emergência após ataque dos EUA ao Irã, convocada nesse domingo (22).

Durante a terceira reunião do Conselho de Segurança da ONU após o início do conflito Israel-Irã – convocada com urgência nesse domingo – o secretário-geral da entidade, António Guterres, disse que o bombardeio às instalações nucleares iranianas por parte dos Estados Unidos é uma mudança perigosa em uma região que já está em crise.

Com informações da Agência Brasil