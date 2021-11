Esquerdista Boric ganha favoritismo para eleições presidenciais no Chile

Quase um terço dos entrevistados escolheu o candidato do conglomerado Apruebo Dignidad – formado por Frente Ampla e Partido Comunista

O jovem candidato de esquerda Gabriel Boric recuperou o favoritismo do eleitorado chileno para as eleições presidenciais de 21 de novembro com 32% contra José Antonio Kast (extrema direita), segundo a pesquisa Data Influye publicada nesta quarta-feira (3).

Quase um terço dos entrevistados escolheu o candidato do conglomerado Apruebo Dignidad – formado por Frente Ampla e Partido Comunista – e tirou o primeiro lugar de Kast (27%) – do Partido Republicano-, que aparecia como favorito na pesquisa Pulso Cidadão publicada no último domingo.

Boric, deputado de 35 anos, voltou a ser a primeira opção de voto nessa nova pesquisa, mostrando que as eleições dentro de três semanas estão divididas entre ele e a opção oposta representada por Kast.

Kast, um advogado de 55 anos que se manifestou a favor da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990) e é um simpatizante das políticas do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, acumula as intenções de voto em alta há semanas.

Ambos passariam para o segundo turno, programado para 19 de dezembro, se a votação coincidir com os resultados da pesquisa.

Em terceiro lugar apareceu a candidata e senadora democrata-cristã Yasna Provoste com 13% e em quarto o candidato liberal Sebastián Sichel (9%), candidato independente da centro-direita.

Em quinto lugar ficou o candidato do Partido Por La Gente, Franco Parisi, com 8%, apesar de estar nos Estados Unidos, só fazer campanha pela internet e ainda não ter voltado para o Chile.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quanto às intenções de voto, a pesquisa Data Influye mostrou que 86% dos entrevistados votará “com toda segurança”.

Sete candidatos à Presidência participarão das eleições para substituir o atual presidente, o conservador Sebastián Piñera. As eleições convocam 15 milhões de chilenos. Também serão renovados o Congresso e os 16 conselhos regionais.

© Agence France-Presse