Esposa de Julian Assange pede clemência a Biden

A esposa do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, pediu clemência ao presidente americano Joe Biden nesta segunda-feira (10), após apresentar um novo pedido de revisão contra a decisão do governador britânico de extraditar o jornalista para os Estados Unidos.

“Biden poderia acabar com isso a qualquer momento. Não é do interesse do governo (americano) que Julian seja julgado durante o período eleitoral”, declarou Stella Assange no Clube de Imprensa de Genebra, na Suíça.

“O Reino Unido está dando sinais de que as coisas estão se acelerando e quer ver Julian extraditado. Julian pode ser extraditado daqui no final do verão. (…) O governo Biden terá que lidar com o assunto e eu não acho que seja algo de seu interesse”, defendeu Stella.

O australiano de 52 anos é acusado nos Estados Unidos de ter publicado, desde 2010, mais de 700 mil documentos garantidos sobre atividades militares e diplomáticas dos EUA, especialmente no Iraque e no Afeganistão.

Julian Assange pode ser condenado a dezenas de anos de prisão.

