Espanha avança com taxação temporária de grandes fortunas

A Espanha avança com uma proposta de taxação temporária para grandes fortunas, que deverá afetar o 1% da população mais rico do país, de acordo com a ministra da Fazenda María Jesus Montero. Em entrevista ao canal La Sexta, Montero indicou que a medida ocorre por conta dos efeitos da guerra da Ucrânia na economia, e que o governo espera realizar a cobrança a partir do ano que vem.

“É um momento de pedir um esforço maior”, afirmou a ministra sobre a população com mais renda. A espanhola disse que intenção é a de que a crise não recaia sobre a população mais vulnerável, e apontou medidas de taxação de empresas de energia e bancos como exemplos dessa intenção. Segundo Moreno, o ministério vem trabalhando para poder financiar ajuda à classe média e trabalhadora, o que faz com que as contribuições sejam necessárias.

Entre os programas destacados pela ministra, estão apoios para o pagamento de combustíveis e aos estudantes do país. “Pedimos um esforço temporário das grandes fortunas para que possamos aliviar aqueles que tem dificuldades”, afirmou.

Além de avançar com as taxações de fortunas e grandes empresas, a gestão do presidente de governo Pedro Sánchez já reduziu recentemente o imposto sobre valor agregado (IVA) sobre o gás no país de 21% para 5%, em um movimento para beneficiar a “classe média trabalhadora ao mesmo tempo em que é feita uma distribuição equitativa”, segundo Sánchez.

Na Argentina, pela crise causada pela pandemia de covid-19, o governo do presidente Alberto Fernández aprovou uma taxação extraordinária para grandes fortunas. Além da arrecadação, a medida recebeu críticas pelo possível incentivo à evasão fiscal.

Estadão Conteúdo