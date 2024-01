Escola nos EUA é alvo de tiroteio

Um homem invadiu a escola e disparou contra estudantes e professores. Ele ainda não foi encontrado pela polícia

Uma escola de Ensino Médio em Perry, em Iowa, cidade que fica a cerca de 60 quilômetros da capital do estado, foi alvo de um tiroteio nesta quinta-feira (4). Um homem invadiu o local e disparou contra estudantes e professores. Ele ainda não foi encontrado.

Hoje era o primeiro dia de aula após o recesso. A polícia local ainda não informou números, mas a imprensa norte-americana fala já de vários feridos.

No dia 15 de janeiro, a capital de Iowa será a sede da primeira votação entre eleitores do Partido Republicano para a escolha do candidato que representará a sigla nas eleições presidenciais. O ex-presidente Donald Trump é o favorito.

Reportagem em atualização