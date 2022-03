Equipes de resgate operam na cidade de Kharkiv, Ucrânia

Na cidade ucraniana de Kharkiv, integrantes do Centro Inter-regional de Desminagem Humanitária e Resposta Rápida do Serviço do Estado da Ucrânia realizam operações de resgate de emergência nos edifícios que foram atingidos e destruídos por bombardeios russos.

As equipes de resgate atuam em escombros onde provavelmente tenham vítimas soterradas.

Além disso, separadores da unidade de desminagem humanitária estão envolvidos na apreensão, e posterior destruição, de artefatos explosivos.

Desminagem

Desminagem é o processo de remoção de minas terrestres ou navais. Os limpadores de minas usam diversas ferramentas para realizar as tarefas.