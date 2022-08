Enorme dinossauro saurópode é descoberto em Portugal

Os saurópodes eram dinossauros quadrúpedes e herbívoros, reconhecidos pelos seus longos pescoços, e podem chegar a 12m de altura

Paleontólogos portugueses e espanhóis desenterraram no início de agosto, no jardim de uma casa no centro de Portugal, o esqueleto fossilizado de um dinossauro que pode ser o maior saurópode descoberto na Europa.

“É um dos maiores espécimes conhecidos em nível europeu, talvez mundial”, informou a paleontóloga do Instituto Dom Luiz da Universidade de Lisboa, Elisabete Malafaia, nesta segunda-feira (29) à AFP.

Os saurópodes eram dinossauros quadrúpedes e herbívoros, reconhecíveis pelos seus longos pescoços. Eles podem chegar a 12 metros de altura e 25 metros de comprimento.

Entre o conjunto de vértebras e costelas encontradas, datado do período Jurássico há cerca de 150 milhões de anos, os investigadores encontraram vestígios de uma costela de três metros de comprimento, especificou a paleontóloga.

A primeira descoberta dos fósseis foi em 2017, quando um habitante da região de Pombal perfurou seu terreno para construir um anexo em sua propriedade.

Uma equipe de investigadores desenterrou no começo de agosto os restos do dinossauro para dar início a estudos aprofundados sobre os fósseis.

Nos próximos meses, novas escavações poderão ser realizadas no local e na região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os fósseis descobertos em Pombal pertenceriam a um animal da família dos braquiossaurídeos, que viveram durante o período Jurássico Superior.

O fato desses restos do esqueleto terem sido encontrados juntos e na posição “original” de quando estavam vivos, segundo Malafaia, é “relativamente raro”.

© Agence France-Presse