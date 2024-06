Empresário é preso com armas da polícia dos EUA e do exército de Israel

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um empresário de 44 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de pelo menos 24 armas de fogo de uso restrito em Guarapari (ES).



Suspeito estava de posse de várias armas irregulares, inclusive fuzis de alto calibre e pistolas utilizadas pela polícia dos Estados Unidos e pelo exército de Israel. O empresário, que não teve a identidade divulgada, é CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador), segundo a Polícia Civil do Espírito Santo.



Prisão ocorreu em 22 de maio, mas o caso foi divulgado nesta semana. As autoridades fizeram buscas em endereços ligados ao empresário em Guarapari, onde ele morava, e em Vila Velha, onde ele possui uma loja.



Empresário já foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Conforme a polícia, agora ele também deverá ser investigado por comércio irregular de armas.



Polícia encontrou fuzil com alto poder “de destruição” no arsenal do empresário. O fuzil AR-15 calibre 5.56 estava com a numeração raspada.



Suspeito também tinha armas oriundas de furtos e roubos. Algumas pistolas que compunham o arsenal dele podem ter sido adquiridas por meio de receptação. Agora, os investigadores querem descobrir como ele adquiriu todo esse armamento.



Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve a prisão preventiva do empresário. Ele vai responder por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Como o suspeito não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.