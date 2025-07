Embraer vende 55 aviões para aérea SAS e entrega aeronaves para o Paraguai

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Embraer fechou acordo com a companhia aérea SAS para venda de até 55 aeronaves, em anúncio pela feito pela aérea nesta terça-feira (1º).

O contrato prevê a aquisição de 45 aeronaves E195-E2 com opção para mais dez, segundo informou o presidente-executivo da SAS, Anko van der Werff, em entrevista concedida em Copenhague.

O E195-E2 é uma aeronave de corredor único, que acomoda até 146 passageiros.

O acordo ocorre após um revés para a Embraer no início de junho, quando a Airbus levou a melhor na disputa e negociou 40 jatos A220 para a companhia aérea nacional polonesa LOT.

No mês passado, a Embraer havia anunciado a venda de aeronaves para a aérea SkyWest e para os governos da Lituânia e de Portugal.

ACORDO COM PARAGUAI

A Embraer entregou na segunda-feira (30) quatro aviões Super Tucano ao governo do Paraguai, destinados ao combate de grupos criminosos e do narcotráfico. No total, o país comprou seis aeronaves por US$ 105 milhões (R$ 573 milhões).

“Por muito tempo o território esteve carente de defesa e segurança”, disse Santiago Peña, presidente do Paraguai, durante um ato oficial no qual destacou que a região enfrenta perigos como “o crime organizado, o narcotráfico, os crimes transnacionais que não reconhecem fronteiras nem nacionalidades”.

O comandante da Força Aérea, Julio Fullaondo, afirmou que o “Paraguai era o único país da região que estava com o espaço aéreo livre de controle”.

Organizações criminosas brasileiras como o PCC operam no Paraguai, em especial na tríplice fronteira com Brasil e Argentina.

Os Super Tucano A-29 são aeronaves de ataque. “Estão capacitados para transportar mísseis ar-ar” ou metralhadoras, disse o especialista e historiador Antonio Sapienza. “É a melhor aeronave do mundo em sua categoria”, destacou.

Peña disse que, quando os novos aviões entrarem em operação, a Força Aérea estará capacitada para interceptar dezenas de pequenas aeronaves procedentes de países do norte da América do Sul que entram no território paraguaio como escala antes de Brasil, Argentina e Europa.