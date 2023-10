Embaixadas dos EUA e de Israel em Buenos Aires sofrem falsa ameaça de bomba

Um chefe da Polícia Federa disse que ambas as sedes diplomáticas foram inspecionadas por equipes especializadas

Em meio à crescente tensão no Oriente Médio, as sedes das embaixadas de Israel e Estados Unidos em Buenos Aires, na Argentina, sofreram ameaças de bomba nesta quarta-feira, 18, que posteriormente se revelaram falsas. Um chefe da Polícia Federal, que falou sob a condição de anonimato à Associated Press, disse que ambas as sedes diplomáticas foram inspecionadas por equipes especializadas e o resultado “foi negativo.

A Embaixada dos Estados Unidos, localizada no bairro Palermo, disse em um comunicado que “não há ameaças credíveis” e que “segue operando com normalidade”. Acrescentou que o “edifício não foi esvaziado”, mas que há equipes policiais adicionais atuando nos arredores “devido aos recentes acontecimentos mundiais”, em referência à escalada de tensão no Oriente Médio desde o ataque de Hamas, no dia 7 de outubro, à Faixa de Gaza, e à ascensão do conflito por ambas as partes.

Um funcionário da embaixada norte-americana relatou à AFP que “as pessoas que estavam entrando para fazer o visto tiveram que esperar um pouco” do lado de fora.

Já a embaixada israelense foi esvaziada no meio de uma forte operação policial, bem como edifícios próximos, segundo imagens transmitidas por canais de televisão locais. A polícia da cidade de Buenos Aires informou que o chefe da segurança da delegação diplomática israelense entrou em contato com uma delegacia de bairro pela manhã para informar “que uma ameaça de bomba foi recebida por e-mail oficial”.

Policiais da Polícia Federal cortaram tráfego próximo à sede, que fica localizada no centro da cidade, próximo à Casa Rosada, e revistaram a sede diplomática. Ao meio-dia, a polícia já havia se retirado do local e o trânsito na região foi reativado.

A Argentina possui a maior comunidade judaica da América Latina, com mais de 250 mil pessoas. A embaixada de Israel sofreu, em 1992, um ataque com explosivos em sua antiga sede do bairro do Retiro, com balanço de 29 mortos e mais de 200 feridos. Dois anos depois, houve outro atentado, desta vez contra a sede da Associação Mutual Israelita Argentina (AMIA) em Buenos Aires, que causou 85 mortos e cerca de 300 feridos.

