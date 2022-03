Em vídeo de teste de míssil, Kim Jong-Un surge como astro de cinema

Em seguida, eles olham para o relógio, Kim tira os óculos escuros e autoriza o início da operação

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, apareceu com ares de astro de filme em um vídeo divulgado pela TV estatal do país que anuncia o teste de um novo míssil. As imagens mostram Kim de jaqueta de couro e óculos escuros autorizando o lançamento do míssil e, depois, comemorando o teste.

Com uma dramaticidade cinematográfica, a produção começa com o líder saindo de um galpão ladeado por dois militares e caminhando em câmera lenta. Atrás deles está o míssil que vai ser testado. Em seguida, eles olham para o relógio, Kim tira os óculos escuros e autoriza o início da operação.

Ao ser levado para fora do galpão, o míssil é filmado de diversos ângulos. Os militares que coordenam a ação aparecem gritando antes de o armamento ser disparado de fato. Ao fim, Kim e todos os militares comemoram, como em um final feliz de filme de ação.

As imagens vêm sendo comparadas ao filme Top Gun, de 1986, estrelado por Tom Cruise. Nele, Tom Cruise interpreta um piloto de avião da aeronáutica estadunidense e usa sempre jaquetas e óculos escuros.

O vídeo anunciando o teste do míssil foi divulgado nesta sexta-feira (25), mas, segundo informações de agências de notícias internacionais, a operação aconteceu na quinta-feira (24).

Pyongyang lançou na quinta-feira, pela primeira vez desde 2017, um míssil intercontinental de pleno alcance, que chegou mais alto e mais longe do que qualquer projétil previamente testado pelo país, que tem capacidade nuclear.

Kim Jong-Un afirmou que a nova arma “desempenhará sua missão como uma poderosa dissuasão ante uma guerra nuclear” e “tornará o mundo claramente consciente do poder” das forças armadas estratégicas do país”, segundo declarações colhidas pela agência KCNA.

O país tem “uma formidável capacidade militar e técnica, imperturbável diante de qualquer ameaça militar ou chantagem”, e está “totalmente preparado para um confronto de longo prazo com os imperialistas americanos”, acrescentou.