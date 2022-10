Em telefonema, Macron parabeniza Lula e chama eleição de ‘notícia formidável’

Ainda no domingo (30), Macron foi um dos primeiros a líderes mundiais a parabenizar Lula momentos após o resultado do 2º turno da eleição

O presidente da França, Emmanuel Macron, ligou para o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e compartilhou um vídeo do momento nas redes sociais. Na chamada, o francês felicita o brasileiro e diz que a eleição de Lula é “uma notícia formidável”. Lula agradeceu e disse estar muito feliz “porque conseguimos resgatar a democracia”.

O presidente da França é um dos principais e mais influentes líderes do cenário político mundial. Macron também tem um histórico de desentendimentos com o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato derrotado nas urnas neste domingo (30).

O presidente da França é um crítico declarado da política ambiental do atual governo brasileiro, mas a troca de farpas entre Bolsonaro e Macron chegou ao nível pessoal. Em 2019, o presidente e candidato derrotado à reeleição ironizou a beleza da esposa do presidente francês.

Bolsonaro comentou uma publicação que comparava Michelle Bolsonaro com Brigitte Macron, primeira-dama francesa que tem 66 anos, 24 anos a mais que o marido. Em réplica, o presidente Emmanuel Macron se disse “triste pelo Brasil”.Lula se reúne com presidente da Argentina.

O presidente eleito também teve seu primeiro encontro com um chefe de Estado estrangeiro e se reuniu nesta segunda-feira (31) com Alberto Fernández, presidente da Argentina e amigo de longa data, que chegou pela manhã a São Paulo. O argentino compartilhou o momento nas redes sociais e declarou admiração pelo petista.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotou o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), e está eleito pela terceira vez. Lula teve numericamente a maior votação da história -o recorde anterior era dele mesmo, em 2006, com 58.295.042 votos.