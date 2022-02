Em novo recorde, Rússia supera 180 mil casos diários de covid-19

Nas últimas 24 horas, 661 óbitos foram registrados em território russo, contra 796 no sexto dia de janeiro

A Rússia apurou um novo recorde diário de 180,1 mil infecções por covid-19 neste domingo, 6, impulsionado pelo avanço da variante Ômicron no país. Em comparação com os registros feitos no último mês, o saldo representa um aumento em cerca de dez vezes.

Apesar da elevação nas contaminações, as mortes diárias têm registrado estabilidade ou ligeiro declínio. Nas últimas 24 horas, 661 óbitos foram registrados em território russo, contra 796 no sexto dia de janeiro. Desde o início da pandemia, o país registrou 12,8 milhões de infecções e 335,4 mil óbitos.

Mesmo com o avanço da Ômicron, o presidente russo, Vladimir Putin, declarou à principal associação empresarial do país que as autoridades não planejam impor um novo lockdown ou restrições adicionais.

Nas últimas semanas, um número crescente de regiões russas começou a introduzir restrições para menores de 18 anos, após autoridades observarem que o atual aumento afeta muito mais as crianças do que os anteriores. As restrições incluem medidas como suspensão das aulas presenciais e prolongamento de feriados

Embora a Rússia tenha sido um dos primeiros países do mundo a produzir uma vacina contra a covid-19, somente cerca de metade da população foi vacinada até o momento. A imunização de adolescentes entre 12 e 17 anos foi iniciada somente em janeiro.

