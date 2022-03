Em conversa com Zelensky, Biden promete apoio direto de US$ 500 milhões à Ucrânia

Ainda de acordo com o texto, Biden revisou as sanções adicionais e a assistência humanitária anunciadas na semana passada

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira, 30, em um telefonema com o chefe do executivo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que Washington pretende fornecer à Ucrânia US$ 500 milhões em ajuda orçamentária direta.

De acordo com o comunicado da Casa Branca, os líderes discutiram “como os EUA estão trabalhando 24 horas por dia para atender às principais solicitações de assistência de segurança da Ucrânia”, se esforçando para identificar recursos adicionais para ajudar os militares ucranianos a defendem seu país.

Ainda de acordo com o texto, Biden revisou as sanções adicionais e a assistência humanitária anunciadas na semana passada.

Estadão Conteúdo