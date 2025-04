Elon Musk diz que visitará a Índia ainda neste ano

O empresário e chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos (DOGE, na sigla em inglês), Elon Musk, afirmou que pretende visitar a Índia ainda este ano depois de conversar com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi.

“Foi uma honra falar com o primeiro-ministro Modi. Estou ansioso para visitar a Índia ainda este ano”, escreveu em sua rede social, o X, ao compartilhar o comentário de Modi sobre a conversa.

Segundo o primeiro-ministro, ambos discutiram vários assuntos incluindo “o imenso potencial para colaboração nas áreas de tecnologia e inovação”, disse citando reunião realizada em Washington, nos EUA, no início do ano. “A Índia permanece comprometida em avançar nossas parcerias com os EUA nesses domínios”, completou.

As mensagens ocorrem às vésperas de o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, visitar o país asiático onde se encontrará com Modi e passará pelas cidades de Nova Délhi, Jaipur e Agra. No momento, o vice-presidente está na Itália. De acordo com o governo norte-americano, ele discutirá “prioridades econômicas e geopolíticas compartilhadas” com os dois países.

Estadão conteúdo