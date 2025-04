Indonésia anuncia que vai concluir negociações tarifárias com EUA em 60 dias

O ministro coordenador de Assuntos Econômicos da Indonésia, Airlangga Hartarto, anunciou que o país e os Estados Unidos concordaram em concluir as negociações sobre tarifas recíprocas em 60 dias. O acordo foi comunicado por Hartarto em sua conta oficial do X, após reunião com o representante Comercial dos EUA (USTR), Jamieson Greer, e o ministro do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, na última quinta-feira, 17.

“Na reunião bilateral, discutimos opções para negociações comerciais bilaterais entre a Indonésia e os EUA e incentivamos uma situação comercial justa e equilibrada”, afirmou o ministro indonésio. Ele informou ainda que, nas negociações em andamento, os países concordaram com parcerias comerciais e de investimento, parcerias em minerais essenciais e parcerias relacionadas à cadeia de suprimentos. “Os resultados das reuniões realizadas serão acompanhados por várias reuniões de uma a três rodadas”, disse.

Segundo Hartarto, a Indonésia se comprometeu em aprofundar o comércio com os Estados Unidos, especialmente em produtos como trigo, soja, farelo de soja e bens de capital. “A Indonésia também oferecerá cooperação em minerais estratégicos e também agilizará os procedimentos de importação de produtos hortícolas dos Estados Unidos. No setor de investimentos, a Indonésia incentiva o investimento entre empresas”, acrescentou, mencionando ainda cooperação nas áreas de educação, ciência, pesquisa e tecnologia, engenharia e economia digital.

Em 2 de abril, os Estados Unidos anunciaram uma tarifa de 32% sobre produtos importados da Indonésia em meio ao tarifaço do governo Trump. Posteriormente, as sobretaxas foram suspensas por 90 dias.

Estadão conteúdo