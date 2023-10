Drone ataca base militar dos EUA na Síria e causa danos pequenos, dizem autoridades à ‘AP’

Ativistas da oposição síria também disseram que um ataque de drones foi conduzido contra uma instalação petrolífera no leste da Síria

Uma base militar no sul da Síria, onde tropas dos Estados Unidos mantiveram presença para treinar forças como parte de uma ampla campanha contra o grupo Estado Islâmico, foi atacada por drones nesta quinta-feira, 19, disseram duas autoridades norte-americanas à Associated Press.

Um drone foi abatido, mas outro causou ferimentos leves, disse uma das autoridades, que falou sob condição de anonimato para discutir o assunto antes de um anúncio oficial sobre o incidente

Os ataques seguem-se a ataques semelhantes de drones nos últimos dias contra bases dos EUA e da coligação no Iraque, em meio à raiva latente na região depois de uma explosão num hospital de Gaza ter matado centenas de pessoas.

A guarnição de al-Tanf, no sudeste da Síria, está localizada num ponto sensível, frequentemente utilizado por militantes apoiados pelo Irã para transportar armas para o Hezbollah.

Ativistas da oposição síria também disseram que um ataque de drones foi conduzido contra uma instalação petrolífera no leste da Síria que abriga tropas americanas.

Omar Abu Layla, um ativista baseado na Europa que dirige o meio de comunicação Deir Ezzor 24, disse que três drones com explosivos atingiram o campo de gás Conoco, na província oriental de Deir el-Zour, que faz fronteira com o Iraque.

Rami Abdurrahman, do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido, um monitor de guerra da oposição, confirmou que cinco explosões foram ouvidas no campo de gás de Conoco.

Estadão conteúdo