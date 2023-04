Dois tesouros vikings são descobertos na Dinamarca

Dois tesouros com quase 300 moedas de prata milenares, algumas delas árabes e germânicas, foram descobertos perto dos restos de uma fortaleza viking

Dois tesouros com quase 300 moedas de prata milenares, algumas delas árabes e germânicas, foram descobertos perto dos restos de uma fortaleza viking no noroeste da Dinamarca, informou nesta quinta-feira (20) o museu que irá mantê-los.

A descoberta é obra de uma jovem, que encontrou os dois tesouros – separados por alguns metros – enquanto passeava com um detector de metais em um campo de milho no outono passado, como parte de uma expedição em grupo.

“Um tesouro como esse é muito raro”, disse à AFP Lars Christian Nørbach, diretor do museu Nordjyske Museer, na região de Jutlândia do Norte.

As moedas de prata foram encontradas a cerca de 8 quilômetros do forte circular de Fyrkat, perto da cidade de Hobro. Datariam dos anos 980, de acordo com suas inscrições.

Além das moedas dinamarquesas, há também tesouros árabes e germânicos, assim como pedaços de uma joia de 500 gramas originária da Escócia ou Irlanda, segundo os arqueólogos.

“A surpresa é que o tesouro data do mesmo período que esta fortaleza viking, construída pelo rei Harald ‘Dente Azul’, que é de certa forma o fundador da Dinamarca”, afirmou Nørbach.

O rei Harald cunhou um número limitado de moedas, explicou o especialista.

Iniciativas privadas com fins arqueológicos são legais na Dinamarca, desde que o proprietário da terra esteja de acordo e as descobertas sejam entregues aos museus.

As buscas serão retomadas no próximo outono, indicaram os arqueólogos. Esperam encontrar túmulos e casas dos antigos proprietários dos tesouros.

Os vikings acreditavam que, se enterrassem suas joias, poderiam recuperá-las após a morte.

A partir de 1º de julho, os tesouros serão expostos no Museu Histórico de Aalborg.

A jovem que os encontrou receberá uma recompensa, cujo valor não foi especificado.

