Dois comandantes russos são mortos em combates na Ucrânia, afirma Moscou

O ministério da Defesa da Rússia anunciou neste domingo, 14, que dois comandantes das forças militares foram mortos em uma operação especial na Ucrânia, no entorno da cidade de Bakhmut. Segundo o comunicado, as subdivisões destes militares repeliram ataques do grupo tático do batalhão das Forças Armadas da Ucrânia, resultando em cerca de 200 militares mortos e/ou feridos.

O comandante da 4ª Brigada de Rifles Motorizados, Coronel Vyacheslav Makarov, teria liderado “pessoalmente a batalha”, mas ficou gravemente ferido durante o terceiro ataque e morreu na evacuação do campo de batalha. Já o vice-comandante do exército para o trabalho político-militar, coronel Yevgeny Brovko, morreu ao repelir ataques inimigos, recebendo vários ferimentos de estilhaços.

Contraofensiva ucraniana

A nota detalhando os ataques russos foi divulgada no mesmo dia em que o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, anunciou que seu país está preparando uma contraofensiva destinada a liberar áreas ocupadas pela Rússia.

