Dirigente do Fed diz que março é o período adequado para subir juros nos EUA

Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de San Francisco, Mary Daly afirmou nesta quarta-feira que, a menos que ocorra uma “surpresa negativa significativa”, a próxima reunião de política monetária, de meados de março, será o momento adequado para uma elevação de juros nos Estados Unidos. Durante discurso no Los Angeles World Affairs Council & Town Hall, ela notou o nível da inflação atual, na máxima em 40 anos, mas notou que mesmo nesse caso as expectativas de inflação “seguem bastante estáveis” no país.

Sem direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, Daly notou que problemas que têm impulsionado a inflação, como desequilíbrios do lado da oferta e problemas derivados da pandemia da covid-19, tendem a perder força neste ano.

Ela admitiu, porém, que a inflação atual é “muito elevada” e se dissemina por outros setores da economia, por isso a necessidade de ação do Fed.

Em seu discurso, ela também ressaltou a importância da transparência do Fed para responder a quadros como o atual.

Estadão Conteúdo