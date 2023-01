Dificuldades de contratação e remunerações elevadas continuam, diz Fed

A empregabilidade cresceu de forma modesta a moderada na maior parte dos distritos nos EUA, de acordo com o Livro Bege do Federal Reserve

A empregabilidade cresceu de forma modesta a moderada na maior parte dos distritos nos Estados Unidos, de acordo com o Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), sumário das condições econômicas do país divulgado nesta quarta-feira, 18, e que serve de insumo para as decisões de política monetária da instituição.

De acordo com o documento, enquanto alguns distritos relataram aumento na oferta de mão de obra, empresas continuam informando dificuldades em preencher as vagas abertas e se recusam a demitir funcionários apesar da redução na demanda.

Com o mercado de trabalho apertado, as remunerações permanecem elevadas, segundo o documento. Alguns empregadores observaram que ainda é necessário oferecer benefícios aprimorados e bônus para atrair e manter funcionários.

Interrupções na cadeia de abastecimento

Empresários do setor industrial relataram que as interrupções na cadeia de abastecimento diminuíram e que a atividade do setor caiu “modestamente” nas últimas semanas. A informação também consta no Livro Bege.

Segundo o documento, banqueiros relataram que a demanda por hipotecas residenciais permaneceu fraca.

Já a atividade imobiliária comercial abrandou “ligeiramente”, com enfraquecimento mais notável no mercado de escritórios. No geral, entretanto, o relatório indica que a atividade econômica permaneceu “relativamente inalterada” desde o último relatório, publicado no último 30 de novembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo