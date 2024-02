Deslizamento provocado pela neve deixa 25 mortos no Afeganistão

O deslizamento aconteceu no domingo à noite e destruiu a localidade de Nakre, com as casas atingidas por rochas e neve

Ao menos 25 pessoas morreram e oito ficaram feridas em um deslizamento de rochas provocado pelas fortes nevascas que afetam o nordeste do Afeganistão, anunciou nesta segunda-feira (19) o Ministério de Gestão de Desastres. O deslizamento aconteceu no domingo à noite e destruiu a localidade de Nakre, no vale de Tatin, na província de Nuristan, com as casas atingidas por rochas e neve.

"Como consequência do deslizamento das rochas, 25 pessoas morreram e oito ficaram feridas", afirmou o porta-voz do ministério, Janan Sayeq, em um vídeo enviado à imprensa. Ele disse ainda que o número de vítimas pode aumentar. Quase 20 casas foram destruídas ou sofreram danos significativos, informou Jamiullah Hashimi, secretário de Informação e Cultura da província, que faz fronteira com o Paquistão. "Ainda está nevando. Os serviços de resgate estão a caminho", completou. "Devido às nuvens e à chuva, o helicóptero não pode pousar em Nuristan", disse Mohammad Nabi Adel, diretor de obras públicas da província. A chegada da neve neste ano aconteceu com atraso em grande parte do Afeganistão, país habituado a invernos rigorosos e que enfrenta o terceiro ano de seca. O nível excepcionalmente baixo das chuvas em um país que depende em grande medida da agricultura forçou muitos agricultores a adiar o plantio. O Afeganistão é um dos países mais pobres do mundo, devastado por décadas de guerra, vítima de catástrofes naturais e vulnerável a fenômenos meteorológicos extremos vinculados à mudança climática. O financiamento destinado ao Afeganistão, que recebeu ajuda humanitária abundante após a invasão do país liderada pelos Estados Unidos, desabou desde que os talibãs retornaram ao poder em 2021, em parte devido às muitas restrições que impuseram às mulheres. © Agence France-Presse