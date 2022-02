Descoberta de Ômicron em animais em Nova York gera preocupação

A descoberta ocorre durante aumento das infecções por covid-19, impulsionadas pela variante que está castigando a população norte-americana

A identificação da variante Ômicron em uma espécie de veados em Nova York causou preocupações de que o animal possa se tornar hospedeiro da nova cepa do coronavírus. Nos Estados Unidos (EUA), a espécie de veados de cauda branca chega a quantidade de 30 milhões.

Os dados são de uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, 8.

Amostras nasais e sangue de 131 veados de Staten Island (Nova York) revelaram que quase 15% dos animais possuíam anticorpos para o vírus. A descoberta sugeriu que grupo teve infecções anteriores por coronavírus e eram vulneráveis a repetidas reinfecções com novas variantes, afirmam os pesquisadores, liderados por cientistas da Universidade Estadual da Pensilvânia.

“A circulação do vírus em população animal sempre aumenta a possibilidade de voltar aos humanos, oferecendo oportunidades para o vírus evoluir para novas variantes”, disse Suresh Kuchipudi, microbiologista veterinário da Universidade Estadual da Pensilvânia.

“Quando o vírus sofre mutação completa, ele pode escapar da proteção da vacina atual. Então, teríamos que mudar a vacina novamente”, afirmou Kuchipudi.

A descoberta – primeira vez que a Ômicron é detectada em animal selvagem – ocorre durante aumento das infecções por covid-19, impulsionadas pela variante que está castigando a população norte-americana.

Embora não haja evidências de que animais estejam transmitindo o vírus para humanos, a maioria das infecções por coronavírus foi relatada em espécies que tiveram contato próximo com pessoas com covid-19, de acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA.

Em agosto, o governo norte-americano disse que encontrou os primeiros casos mundiais de covid-19 em veados selvagens em Ohio, expandindo a lista de animais conhecidos por terem testado positivo para a doença.

Com informações da Agência Brasil