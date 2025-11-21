Deputados franceses rejeitam projeto de orçamento quase por unanimidade

Os deputados franceses rejeitaram na madrugada deste sábado (22, data local), quase por unanimidade e em primeira leitura, o orçamento do Estado para 2026, uma votação sem precedentes há décadas, que dificulta a sua aprovação antes do fim do ano.

Após semanas de debates acalorados sobre a taxação do patrimônio das grandes empresas, os deputados rejeitaram — por 404 votos contrários e apenas um a favor — a seção de “receitas”, o que significa a rejeição de todo o projeto de lei sem nem sequer estudar a parte dedicada aos “gastos”.

Em virtude dos procedimentos parlamentares franceses, esta votação devolve o texto inicial do governo ao Senado, que o examinará na próxima semana.

Em um panorama político muito agitado desde a dissolução da Assembleia Nacional decidida pelo presidente Emmanuel Macron em 2024, a dificuldade para aprovar um orçamento é o principal motivo da queda dos últimos primeiros-ministros.

Além disso, o governo minoritário de Sébastien Lecornu, próximo a Macron, está sob forte pressão para reduzir o déficit público, o mais alto da zona do euro, cuja magnitude preocupa os mercados financeiros.

A Assembleia já havia rejeitado em 2024 o orçamento do Estado, algo sem precedentes desde a adoção da Quinta República em 1958. No entanto, esta é a primeira vez que o texto é rejeitado com tamanha amplitude.

As bancadas de esquerda e de extrema direita votaram contra, enquanto os deputados da base governista se dividiram entre votos contrários e abstenções. Apenas um deputado de centro votou a favor do projeto.

