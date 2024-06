Decreto de Biden limita pedidos de asilo nos EUA

Washington, 03 – O presidente dos EUA, Joe Biden, deve assinar um decreto nesta terça, 4, que permitirá ao país fechar temporariamente a fronteira com o México para migrantes quando houver aumento nas travessias, uma medida que suspenderia proteções de longa data para requerentes de asilo em solo americano.

A medida é um último recurso destinado a reduzir o descontentamento dos eleitores com sua gestão da imigração antes da eleição presidencial de novembro.

A ordem executiva deve permitir aos funcionários rejeitar rapidamente os requerentes de asilo quando a passagem da fronteira ultrapassar um determinado limite. Três fontes do governo, sob condição de anonimato, disseram à agência Associated Press que esse limite de travessia seria de 2,5 mil pessoas por dia, com a reabertura da fronteira quando o número caísse para 1,5 mil.

O impacto do número de 2,5 mil significa que a fronteira poderia ser fechada imediatamente aos migrantes que procuram asilo, uma vez que os números diários atuais são maiores do que isso. As travessias ilegais na fronteira entre os EUA e o México atingiram média de mais de 3,5 mil nas últimas semanas. Os migrantes seriam devolvidos ao México e não seriam mais elegíveis para consideração de asilo.

Biden decidiu dar o passo adiante apesar do conselho de consultores jurídicos e operacionais de que tal ordem provavelmente seria derrubada na Justiça – e, mesmo que sobrevivesse, seria difícil de implementar sem uma infusão massiva de fundos do Congresso, segundo pessoas familiarizadas com as discussões.

Mas o decreto obteve o apoio dos principais conselheiros políticos, que argumentaram que o presidente democrata precisa mostrar aos eleitores que está fazendo o que pode para lidar com as crescentes preocupações sobre a fronteira. Biden também estava sob pressão de membros de seu próprio partido, incluindo grandes doadores, para tomar uma atitude sobre esse assunto.

Nota baixa

As pesquisas deste ano têm mostrado que a imigração ilegal é classificada como uma das principais questões dos eleitores e aquela em que eles dão a Biden as notas mais baixas. Os republicanos, liderados pelo ex-presidente Donald Trump, o provável candidato presidencial do Partido Republicano, criticaram a forma como Biden tem lidado com a questão da fronteira.

“O presidente Biden projetou uma fronteira sul totalmente aberta e agora está tentando convencer os americanos de que quer resolver o caos que criou”, postou o presidente da Câmara, Mike Johnson, ontem, no X (antigo Twitter).

Durante o pico da pandemia, as autoridades dos EUA usaram uma emergência de saúde pública para “expulsar” rapidamente migrantes e afastar requerentes de asilo que chegaram ilegalmente à fronteira. Autoridades disseram que o decreto de Biden operará de forma semelhante. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

Estadão Conteúdo