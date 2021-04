De excelentes alunos a extremistas radicais em Xinjiang

Dolqun estudava no exterior em um curso de pós-graduação quando se envolveu com o Movimento para a Independência do Turquestão Oriental (ETIM), cujo nome mudou para Partido Islâmico do Turquestão (TIP) em 2014

Ao longo dos anos, jovens de alto nível de escolaridade se tornaram os principais alvos de recrutamento por grupos terroristas em e fora de Xinjiang. Dolqun Yalqun e Dilnur Eziz estudavam no exterior quando sofreram a influência do extremismo. A experiência virou suas vidas de cabeça para baixo e culminou com eles atrás das grades. Dolqun estudava no exterior em um curso de pós-graduação quando se envolveu com o Movimento para a Independência do Turquestão Oriental (ETIM), cujo nome mudou para Partido Islâmico do Turquestão (TIP) em 2014. O Grupo é responsável por vários assassinatos em Xinjiang e foi designado como uma organização terrorista pelas Nações Unidas. Dolqun declarou que essa “influência filosófica” foi gradual e sutil. Logo, ele começou a se sentir “sem valor” e começou a julgar as pessoas fora de sua fé como “infiéis”. Em 2019, Dolqun foi sentenciado a sete anos de prisão por incitar terrorismo e outros crimes. Agora, ele acredita que o maior significado da vida é perceber o valor de cada um quando se está no caminho certo. Ele espera usar sua experiência para alertar aqueles que estão prestes a cometer o mesmo erro. Dilnur disse que começou a participar de palestras sobre o Alcorão por curiosidade. Ao se envolver mais, ela notou um “fluxo constante” de doutrinação e começou a sentir que o clima estava “estranho”. Em seguida, vídeos de treinamento terrorista em acampamentos foram mostrados, nos quais os participantes eram incentivados a realizar missões em diferentes países. “Sinto-me enganada e usada”, disse Dilnur. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Esta é uma das muitas histórias no documentário exclusivo da CGTN: “A guerra nas sombras: os desafios de combater o terrorismo em Xinjiang.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE