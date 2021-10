Da seca à inundação: extremos climáticos na Califórnia são amostra do futuro

Oscilações drásticas fazem parte do clima da Califórnia, no entanto, o aquecimento global ampliou esse padrão

Sacramento, a capital da Califórnia, passou de um recorde de dias sem chuva no sábado a quebrar seu recorde histórico de chuvas no domingo. Essas mudanças extremas são cada vez mais frequentes no estado, um sinal do que aguarda o mundo com as mudanças climáticas.

“Sabe quando você coloca um canário na mina de carvão para saber se o ar é venenoso? A Califórnia é o canário na mina de carvão”, explica o professor Justin Mankin, da universidade de Darmouth, nos Estados Unidos Estados.

A Califórnia é um “indicador crucial para a capacidade de resposta da sociedade a esse estresse climático”.

Localizada na costa oeste dos Estados Unidos, oscilações drásticas fazem parte do clima da Califórnia, mas o aquecimento global ampliou esse padrão.

“Estiagens muito intensas que vêm com riscos de incêndios florestais e ondas de calor, pontuadas por fortes chuvas com seus respectivos riscos de deslizamentos e enchentes”, diz Mankin.

Essas oscilações intensas são descritas como “chicotadas climáticas”, e a Califórnia é o estado do país onde a maioria desses extremos climáticos ocorre primeiro, afirma o professor.

Isso fica claro em uma revisão das notícias do último trimestre no estado: apelos das autoridades para economizar água, mortes por calor e cidades devastadas por incêndios florestais que só este ano devoraram cerca de 10.000 km2 de território.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim, em algumas regiões do norte do estado, os moradores passaram de alertas de fogo e fumaça, a outras sobre deslizamentos e enchentes, devido às tempestades colossais que entre domingo e segunda-feira atingiram a região.

Manejo da água

A exacerbação desses extremos na última década na Califórnia é “consistente com o que as projeções climáticas indicaram”, aponta Marty Ralph, diretor do Centro para Clima Ocidental e Extremos Hídricos, com sede em San Diego.

Qual é a capacidade da Califórnia de resistir a esses tipos de eventos no futuro?

“Sinceramente não sei. O que posso dizer é que pelo impacto associado aos eventos climáticos desta semana e dos últimos meses, os californianos não estão bem adaptados ao clima que têm agora, muito menos ao que vem a seguir”, opina Mankin.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É difícil para mim projetar sobre pessoas, mas quando se trata de gerenciamento de água, será mais difícil para a infraestrutura atual obter mais água da chuva em curtos períodos”, diz Ralph.

Este acadêmico explica que é possível se beneficiar de tempestades intensas em curtos períodos de tempo. “Será mais desafiador para a infraestrutura hídrica atual receber um volume maior de água em um curto espaço de tempo, com longos períodos de seca entre eles”.

A chave é antecipar chuvas colossais e identificar sua intensidade, bem como aumentar a flexibilidade de canais e barragens para administrar esses volumes de água.

“Se tivermos sistemas confiáveis de previsão, seria possível liberar água extra antes das tempestades para abrir espaço para inundações”, acrescenta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Piscar de olhos”

As tempestades de domingo, que paralisaram o tráfego em algumas cidades, também varreram os escombros dos incêndios no norte, deixando algumas comunidades em alerta.

Mas, apesar da intensidade, a água, que contribuiu para o fim de uma intensa temporada de incêndios, foi insuficiente para conter a seca na região.

“Embora possa aliviar a pressão sobre o consumo de água no estado, [o volume de chuvas] não é suficiente para o nível da seca. E a seca vai chegar na próxima semana”, afirma Mankin.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É como se você devesse US $ 1.000 e recebesse 200, ainda assim deveria US $ 800”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O impacto da mudança climática na Califórnia revela que este não é um futuro abstrato.

“Nossa missão de mitigar nossas emissões de gases de efeito estufa, que deveria ser nosso foco imediato, evitará que piore, mas não impedirá que aconteça”, ressalta Mankin, que é membro da força-tarefa contra a seca do Departamento de Administração Oceânica e Atmosférica.

“O que estamos vendo é, com excelentes previsões científicas, que o clima mudou e continuará mudando”, diz Ralph.

Essa mudança, acrescenta, “parece acontecer em câmera lenta em relação ao tempo de vida dos humanos, mas em relação ao planeta, está acontecendo num piscar de olhos”.

© Agence France-Presse