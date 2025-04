‘Czarina das deportações’ dos EUA é criticada por detalhe em foto com arma

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Kristi Noem, secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, vem sendo criticada nas redes sociais por conta de um vídeo em que aparece com uma arma apontando para a cabeça de um de seus agentes.



O vídeo, publicado na última terça-feira nos perfis de Kristi nas redes sociais, mostra a secretária com dois agentes da Imigração e Alfândega durante uma operação no estado do Arizona. Vestindo um colete estampado pelo ICE (sigla em inglês para Immigration and Customs Enforcement), Kristi fala com a câmera e faz movimentos sutis.



A mira da arma que Kristi empunha está exatamente na direção da cabeça do homem ao seu lado. A pose foi duramente criticada e ironizada por diversos perfis.



Enquanto a secretária grava a mensagem, os dois agentes permanecem em silêncio. “Aqui estamos com Marco e Brian hoje. Eles estão me deixando ir com eles. Vamos sair e pegar alguém que acho que foi acusado de tráfico de pessoas”, diz ela no vídeo. “Mais cedo, tivemos uma operação que prendeu alguém que era procurado por assassinato. Então, aprecie o bom trabalho que eles fazem todos os dias e nós os apreciamos por trabalharem para tornar a América mais segura”.



Nos comentários, os usuários passaram a alertar Kristi sobre os perigos de segurar a arma dessa forma. O apresentador Andy Cohen, por exemplo, escreveu: “Por favor, tenha cuidado com essa arma”. “Espero que seja só um acessório descarregado. Você não deveria estar segurando essa arma desse jeito”, comentou outro usuário. “Você não deve apontar a arma diretamente para o rosto daquele cara, cosplay de Barbie”, escreveu outro.



Alex Horton, repórter especializado em assuntos militares do jornal norte-americano Washington Post, republicou o vídeo junto a uma dura crítica à secretária. “[Kristi] Noem está apontando o cano da M4 para um agente com a capa de proteção aberta, indicando uma munição na câmara. É o pior lugar possível para apontá-la. Ninguém a impediu, incluindo o agente à sua esquerda, que deveria ter mais conhecimento”, escreveu. A publicação de Horton provocou uma nova onda de discussões, com internautas debatendo se a arma no vídeo é, de fato, uma M4 e se é possível avaliar nas imagens se a arma está carregada.



O vídeo viralizou no X, e alguns usuários fizeram montagens com a gravação. Em um deles, uma seta vermelha indicando a arma em direção à cabeça do agente é acompanhada do aviso: “Nunca faça isso”.

Espalhadas entre o vídeo e as montagens, mensagens como “Não é assim que se segura um rifle; e não é assim que se usa um colete”, predominam nos comentários.



KRISTI NOEM COLECIONA POLÊMICAS



Em sua campanha presidencial, o republicano Donald Trump prometeu que deportaria imigrantes ilegais.

Ao ser eleito no ano passado, Trump escolheu Kristi Noem, que atuava como governadora do estado da Dakota do Sul, para assumir o Departamento de Segurança Interna (Department of Homeland Security ou DHS, em inglês). Desde então, o governo norte-americano vem aplicando duras medidas contra este público.



No final de março, Kristi publicou um vídeo no Cecot, prisão de segurança máxima em El Salvador. Em acordo feito entre os dois países, prisioneiros considerados “terroristas” pelos Estados Unidos serão enviados ao centro. “O Presidente Trump e eu temos uma mensagem clara aos imigrantes ilegais criminosos: SAIAM AGORA. Se não saírem, nós os caçaremos, os prenderemos e vocês poderão acabar nesta prisão salvadorenha”, escreveu.



Mesmo antes de assumir o cargo do governo de Trump, Kristi já era conhecida por seu apreço a armas.

No livro “No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward (“Não Há Como Voltar Atrás: a Verdade Sobre o Que Há de Errado Com a Política e Como Levamos a América Adiante”, em tradução livre), Kristi conta que havia matado um filhote de cachorro e um bode a tiros.



Cricket, cachorra da família de apenas 14 meses, foi morta por ser considerada “intreinável” pela dona. Já o bode, que era “fedorento, desagradável e malvado”, segundo Kristi, foi morto com dois tiros.



Durante a pandemia de covid-19, Kristi declarou que a Dakota do Sul seria o primeiro estado dos EUA a testar a hidroxicloroquina. Em abril de 2020, a então governadora afirmou que “permitiria que a ciência, os fatos e os dados conduzissem nossas decisões” em relação ao combate à doença. A partir de estudos realizados desde o início da pandemia, os cientistas comprovaram que a medicação, usada no tratamento da malária, lúpus e artrite reumatoide, não tinha efeito no tratamento do coronavírus.