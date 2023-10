‘Crianças decapitadas’, diz jogador que fugiu de Israel ao relatar horror da guerra

Rodríguez também disse que sua esposa chora todos os dias por saber o que segue acontecendo em Israel

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS)

O jogador espanhol José Rodríguez, do Hapoel Tel Aviv, contou as situações difíceis que viveu em Israel até conseguir deixar o país.

“A questão é que não morreram pessoas em Israel, pessoas foram assassinadas. Não é a mesma coisa. Entendo que em algumas guerras morrem pessoas inocentes, mas pegar crianças e decapitá-las é algo que não tem nome”, disse em entrevista ao jornal Marca.

Rodríguez também disse que sua esposa chora todos os dias por saber o que segue acontecendo em Israel. O jogador comentou que ainda tem muitos amigos que ficaram no país.

“Por um lado me sinto bem por poder sair, mas por outro fico pensando o tempo todo no que está acontecendo lá. Tenho muitos amigos na área. Tenho toda uma vida lá. Estou seguro, mas conectado o tempo todo com Israel”, contou.